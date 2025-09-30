پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال گفت: محیطبانان امسال موفق شدند ۲۵ قبضه سلاح شکاری را در این شهرستان کشف و ضبط کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حمید سلطانخواه گفت: محیطبانان یگان حفاظت شهرستان ماسال از ابتدای امسال تا پایان شهریور با پایش مستمر مناطق حساس، موفق شدند ۱۱ قبضه سلاح قاچاق و ۱۴ قبضه سلاح مجاز را از متخلفان در فصل ممنوعیت شکار و صید کشف و ضبط کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید، شکار در فصل و ساعت ممنوع جرم محسوب میشود، افزود: متخلفان پس از شناسایی، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدهاند.