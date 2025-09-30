پخش زنده
در نشست روستاهای بدون دهیاری در فرمانداری مهاباد اعلام شد: ۱۹ طرح عمرانی و خدماتی امسال در روستاهای بدون دهیاری این شهرستان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مهاباد گفت: از ۱۵ طرح آبرسانی ۹ طرح به اتمام رسیده و ۵ طرح هم تا آخر فصل عمرانی امسال باید به اتمام برسد.
صلاح کردستانی افزود: این ۱۵ طرح، با اعتبار سه میلیارد و نیم بایستی تا آخر فصل عمرانی امسال تمام شود.
از دیگرمصوبات جلسه این بود که اعضای جلسه به خصوص شرکتهای خدمات رسان برای ۶ ماهه ۱۴۰۴ و سه ماهه ۱۴۰۵ برنامه ریزی و پروژههایی که لازم است در روستای فاقد دهیاری تهیه و به دبیرخانه کمیته برنامهریزی روستای فاقد دهیاری ارسال کنند.