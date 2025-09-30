به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پس از سه سال استفاده از فضای آموزشی مدارس آموزش و پرورش شهرستان اشنویه، و با تلاش‌های مام عزیزی فرماندار اشنویه و ولیلو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی، مشکل تامین اعتبار محل دانشکده مهارت و کار آفرینی پردیس اشنویه حل شد.

در نشستی از تلاش‌های فرماندار اشنویه و رئیس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی و مساعدت حاج سید عبدالله حسینی (مالک ساختمان) قدردانی شد.

حل مشکلات دانشگاه ازاد واحد اشنویه یکی از مطالبات اصلی شهروندان بود.