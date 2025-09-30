به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نشست اعضاء ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، موضوعاتی مختلف از جمله وضعیت فرهنگی تور‌های گردشگری، مراسم ملی و مذهبی و نهایتا" آموزش دستگاه‌ها به ویژه آموزش و پرورش، دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مازندران در این جلسه با اشاره به اینکه اگر قانون حجاب و عفاف رعایت شود نیازی به لایحه جدید مجلس که مانند برجام دارای بند‌های متعدد و سردرگم است نخواهد بود افزود: مدیران دستگاه‌ها و ادارات اگر وظائف دینی خود را بشناسند و عمل کنند مشکلی به وجود نمی‌آید.

آیت الله محمدی لائینی ضمن اشاره به برخورد ایجابی و رفتار پدرانه، برخورد قاطع با منکرات را یاد آور شد و ادامه داد: ازدواج آسان و به هنگام، آموزش و تشویق در فرزند آوری به موقع، مطالبه مردم از مسئولان در جلوگیری از ترک فعل و ... از موضوعات امر به معروف و نهی از منکر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام احمدی دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان با توجه به گردشگر پذیر مازندران و پدیده ورود تور‌های گردشگری مجاز و غیر مجاز و ترویج فرهنگ بی بند و باری و آسیب‌های اجتماعی به جامعه و دانشجویان به منظور کنترل منازل اجاره‌ای در موضوع پیشگیری از بزه و جرائم و لزوم بهرمندی از آموزش از طریق آموزش پرورش، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی نکاتی را اشاره کرد.

عالیشاه دادستان مرکز مازندران هم با اشاره به وجود ناهنجاری‌ها و ترویج علنی فساد و منکرات گفت: برخی شرایط جنگی و یا جلوگیری از برهم زدن وفاق و همبستگی و جلوگیری از به اصطلاح دو قطبی سازی را بهانه‌ای برای تحمیل سکوت به دغدغه‌مندان و دلسوزان ارزش‌های اسلامی می‌کنند تا جامعه‌ای بی تفاوت را برای نیل اهداف بدخواهان و دشمنان اسلام وجود آورند.

فرمانده سپاه کربلا هم الویت دستگاه‌ها در نهی از منکر را در کار ایجابی دانست و افزود در کنار این موضوع آموزش حائز اهمیت است.

سردار موحد درمان ناباروری و افزایش جمعیت استان را از نظایر معروف بر شمرد که سپاه و بسیج در این راه کمک خواهند کرد.