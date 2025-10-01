به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و تصویب طرح جامع گردشگری، ۴۸۰ نقطه سرمایه‌گذاری در این اطلس پیش‌بینی‌شده، همچنین مشوق‌های قانونی جدیدی نیز در برنامه هفتم توسعه برای فعالان این حوزه در نظر گرفته‌شده است.

امیر کرم‌زاده ادامه داد:یکی از مهم‌ترین مشوق‌های قانونی در این حوزه، امکان اختصاص تا سقف ۴۰ درصد از اراضی در کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری در طرح های گردشگری است تا سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی خود را تأمین کنند.

وی افزود: یکی دیگر از مشوق‌های کلیدی، مربوط به واردات خودروهای گردشگری است که طبق قانون جدید و با توجه به پیش‌نویس‌های اجرایی این قانون که در حال تدوین است، خودروهای آفرود، سواری و ون‌های گردشگری می‌توانند بدون عوارض گمرکی وارد کشور شوند.

کرم زاده ادامه داد: براین اساس مجریان طرح‌های گردشگری با بهره‌گیری از این قانون و با پلاک‌های مخصوص، قادر خواهند بود این خودروها را با هزینه‌ای بسیار کمتر وارد کرده و از این طریق زیرساخت حمل‌ونقل گردشگری تقویت شود.

وی گفت: در حوزه حمایت از فعالان گردشگری نیز پیگیری‌هایی برای ارائه تسهیلات به آژانس‌های مسافرتی اجرا و امید است این مشوق‌های قانونی جدید گام مهمی برای جذب سرمایه و ارتقاء کیفیت خدمات در صنعت گردشگری استان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همچنین به افتتاح سه هتل پنج ستاره اشاره و گفت: دو هتل شهراصفهان در آستانه افتتاح هستند و همچنین طرح های بوم‌گردی و بوتیک هتل‌های متعددی نیز به بهره‌برداری رسید.