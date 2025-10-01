به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ کلات گفت: یکی از مصدومان این حادثه کودک است که به سبب شدت جراحات این حادثه یکی از مصدومان که با بالگرد به مشهد اعزام شد.

داود محمدی افزود: دو مصدوم دیگر این حادثه نیز به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس در حال بررسی علت این حادثه هستند گفت: با توجه به کوهستانی بودن شهرستان کلات و دشواری راه‌های ارتباطی، در شرایط بحرانی استفاده از اورژانس هوایی بسیار حیاتی است و در چند نقطه شهرستان نیز پدهای فرود بالگرد تجهیز شده است.