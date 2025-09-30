پخش زنده
تصادف یک خودرو با موتورسیکلت در شهرستان کلات با سه نفر مصدوم شدند و کودک با بالگرد به مشهد اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ کلات گفت: مصدومان ابتدا توسط آمبولانس پایگاه جلیلآباد به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) منتقل شدند، اما به دلیل وخامت حال یک کودک، اورژانس هوایی درخواست و او با بالگرد به مشهد اعزام شد.
داود محمدی افزود: با توجه به کوهستانی بودن شهرستان کلات و دشواری راههای ارتباطی، در شرایط بحرانی استفاده از اورژانس هوایی بسیار حیاتی است و در چند نقطه شهرستان نیز پدهای فرود بالگرد تجهیز شده است.
وی همچنین بر ضرورت فوری و جدی توسعه زیرساختهای اورژانس هوایی در کلات تأکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر دو پد بالگرد در شهرستان نیازمند احداث است یکی در مسیر لاین و دیگری در محدوده شهر کلات کنار آرامستان.
محمدی گفت: با تکمیل و تحویل زمین از سوی دستگاههای متولی به شهرداری و اجرای زیرسازیها، این ظرفیت حیاتی میتواند در کوتاه ترین زمان عملیاتی شود.