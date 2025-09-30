گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس با انتشار تصویری در پیامی جدید در مورد اسرای اسرائیلی در غزه تاکید کرد که توافق تبادل اسرا برابر با زندگی و آزادی است، اما فشار نظامی چیزی جز شکست و مرگ برای صهیونیست‌ها نخواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس با انتشار تصویری در پیامی جدید در مورد اسرای اسرائیلی در غزه تاکید کرد که توافق تبادل اسرا برابر با زندگی و آزادی است، اما فشار نظامی چیزی جز شکست و مرگ برای صهیونیست‌ها نخواهد بود.

در این ویدئو به سخنان «عیدان الکساندر» یکی از اسرای آزاد شده اسرائیلی در جریان توافق قبلی تبادل اسرا اشاره شده که می‌گوید ماه آینده به "سرزمین های اشغالی" بازمی‌گردد تا دوباره لباس نظامی به تن کند و به جنگ علیه غزه ادامه دهد.

قسام خطاب به این نظامی اشغالگر اسرائیلی اعلام کرد: به ارتشی بازمی‌گردی که بارها قصد کشتن تو را داشت و ما توانستیم از جان تو در برابر حملات ارتش محافظت کنیم... آیا به یاد داری؟

گردان‌های قسام در ادامه ویدیو تصاویری از هدف قرار گرفتن این اسیر سابق در حملات رژیم صهیونیستی و نجات جان او و در نهایت آزادی او در چارچوب توافق مبادله اسرا را به نمایش گذاشته است.