مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به۲مصدوم برخورد خودروی سواری پژو ۴۰۵ با تریلی در محور فلارد به یاسوج خبرداد.

امدادرسانی به ۲ مصدوم، برخورد خودروی سواری پژو ۴۰۵ با تریلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر تصادف رخ به رخ خودروی سواری پژو با تریلی در محور فلارد به یاسوج دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهید الیاس ارجمند به محل اعزام شد.

طاهری گفت: نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه و انجام عملیات رهاسازی، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام داده و سپس آنان را به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.