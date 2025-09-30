پخش زنده
امروز: -
بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران گفت: هواداران کنار تیم باشند، چرا که روزهای بد همیشگی نیست. بازیکنان داخلی و خارجی استقلال اختلافی ندارند و باید این مساله در زمین هم ثابت کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رامین رضائیان بازیکن تیم فوتبال استقلال ایران در نشست خبری پیش از دیدار برابر المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم، اظهار کرد: در بازی نخست چیزی به غیر از شرمندگی نداشتیم. فردا بازی سختی داریم و باید با تمام وجود به میدان برویم تا به برتری برسیم.
وی افزود: از هواداران میخواهم با حضور در ورزشگاه از استقلال حمایت کنند، چراکه این تیم برای آنهاست. در روزهای بد ما نقش داریم و روزهای خوب، برای هواداران است. امیدوارم در بازی فردا، اتفاقات خوب برای ما رخ دهد. از هواداران درخواست دارم به ما تیم باور داشته باشند، چراکه یک خانواده هستیم و باید کنار هم باشیم.
رضائیان بیان کرد: کادر فنی ما در حال تلاش هستند و همیشه واقعیتها را میگویم. در بازی تخته روزی که تاس خوب برای شما نیاید، نمیتوانید خوب بازی کنید. بهزودی نوبت جفت شش ساپینتو هم میشود و یقین دارم اتفاقات خوبی برای استقلال رقم میخورد. روزهای خوب از راه خواهد رسید، چراکه روزهای بد همیشگی نیست.
وی در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر اختلاف بازیکنان داخلی و خارجی استقلال، توضیح داد: با تکذیب کردن چیزی حل نمیشود. باید این رفاقت و همدلی را در زمین نشان بدهیم و مطمئنم که این اتفاق رخ میدهد. بازیکنان خارجی بسیار خوبی داریم که باکیفیت هستند. شما درباره سهربیان و آقاسی سوال پرسیدید؛ فکر میکنم در یک خانواده چنین اتفاقاتی رخ میدهد، مخصوصاً در تیمهای بزرگ. در چنین تیمهایی اشتباهات بیشتر به چشم میآید.
رضائیان افزود: شاید من و بقیه هم این اشتباه را انجام بدهیم، مهم این است که کنار هم باشیم و به یکدیگر روحیه بدهیم. عارف و آرمین همتیمی و برادران ما هستند و مطمئناً روزهای خوبی از راه میرسد. ما در روزهای خوب و بد کنار هم هستیم. گاهی اوقات آن نتیجه موردنظر کسب نمیشود و ناراحت میشویم و آن ناراحتی شاید یک تشنجهایی را در بازی ایجاد کند، اما مطمئناً در رختکن همه با هم رفیق و برادر هستیم. ما بهترینها را برای استقلال میخواهیم، چون متعلق به خودمان نیستیم و برای خانواده بزرگ استقلال بازی میکنیم.
دیدار دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. استقلال در دیدار نخست خود با حساب هفت بر یک مغلوب الوصل امارات شده است.