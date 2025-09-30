پخش زنده
امروز: -
شهردار مهریز: طرح توسعه پارک کوثر به ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که مورد تایید فرمانداری قرار نگرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی با اشاره به اهمیت پارک کوثر و موقعیت گردشگری ویژه آن گفت: این پارک در یکی از مناطق خوش آبوهوای شهرستان و در مجاورت قنات جهانی حسنآباد واقع شده و به دلیل جذابیتهای طبیعی، همواره مورد استقبال همشهریان، هماستانیها و حتی گردشگران استانهای همجوار قرار گرفته است.
وی افزود: این پارک با وسعت ۱۸ هکتار در سال ۱۴۰۲ به عنوان یکی از اولویتهای کاری شهرداری به تصویب شورای شهر رسید و نگاه ما به این مجموعه صرفاً محلی نیست بلکه یک ظرفیت استانی و حتی فراتر از آن محسوب میشود.
زارع با بیان اینکه در ایام نوروز و تابستان میزان مراجعهکنندگان به حدی است که امکانات موجود پاسخگوی جمعیت نیست، ادامه داد: کمبودهایی نظیر سرویس بهداشتی، نمازخانه و سکوی نشیمن وجود دارد که در شأن مردم شهرستان و استان یزد نیست.
شهردار مهریز تصریح کرد: برای رفع این نواقص، طرح توسعهای با برآورد هزینه ۱۶ میلیارد تومان آماده و به شورای شهر ارائه شد، اما متأسفانه در هیئت تطبیق فرمانداری تأیید نشد.
وی اظهار داشت: پارک کوثر نباید تنها با سایر پارکهای شهری مقایسه شود. این مکان ظرفیت تبدیلشدن به یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری استان یزد را دارد و با تأمین اعتبار، شهرداری آماده اجرای طرحهای توسعهای است.
زارع از تکمیل برخی اقدامات جزئی خبر داد و گفت: اصلاح روشنایی پارک با چراغهای LED انجام شده، عملیات احداث پارکینگ در حال اجراست و انشاءالله تا پیش از نوروز، پارکینگ آسفالت، سرویسهای بهداشتی مناسب و روشنایی کامل در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.