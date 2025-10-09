به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل انتقال خون استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه امسال مردم نوعدوست این استان ۱۵ هزار و ۶۱۷ واحد فرآورده خونی اهداء کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد افزایش داشته است.

سعیدی افزود: طبق همین آمار میزان معافیت‌ها نیز کمتر بود، بنابراین اهدای خون در استان روند افزایشی داشته است.

وی اظهار داشت: طی مدت یاد شده ۱۹ هزار و ۱۶۱ نفر نیز به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

سعیدی با اشاره به همکاری خوب بانوان استان در اهدای خود نیز افزود: طی مدت یاد شده در مجموع یک هزار و ۷۶ مورد اهدای خون از سوی بانوان زنجانی صورت گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش دارد.

وی اضافه کرد: انتقال خون استان زنجان هم در سال های اخیر توانسته است با جذب داوطلبان اهداکننده خون و برنامه ریزی های مناسب، عملکرد بهتری داشته باشد و کیفیت دهی را مبنای فعالیت های خود قرار دهد.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان ادامه داد: با توجه به میزان جمعیت زنجان، اهدای خون در استان مطلوب است و ۱۰۰ درصد نیازهای استان را تامین می کند، علاوه بر آن مقداری هم در شبکه خونرسانی کشور نقش ایفا می کنیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرد سال خاطرنشان کرد: از هم استانی ها درخواست داریم در فصل سرد سال نیز با اهدای خون همچنان در تامین نیاز بیماران به این ماده حیاتی پیشگام باشند.

سالانه بیش از ۶۰ هزار واحد فرآورده خونی در این استان تهیه و در مراکز بیمارستانی استفاده می‌شود.