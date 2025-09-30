وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس شورای بین دولتی نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: روابط تجاری ایران با کشور‌های عضو این اتحادیه با سرعت روزافزونی در حال افزایش است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مینسک؛ سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن تجارت با اشاره به اینکه فرایند عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت امسال آغاز شده است، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای نقش آفرینی پررنگ‌تر در سازوکار‌های این اتحادیه و ارائه فعالانه ایده‌های جدید تاکید کرد.

وی گفت: خوشبختانه روابط تجاری ایران با کشور‌های عضو با سرعت روزافزونی در حال افزایش است و البته تا نقطه مطلوب از نظر ما فاصله زیادی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه همکاری با همسایگان و کشور‌های منطقه را سیاست اصولی و محور اساسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: حضور فعال در نشست‌های اتحادیه اقتصادی اورآسیا بیانگر جایگاه مهم کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و حاکی از اهتمام ما در توسعه همکاری‌های فیمابین می‌باشد.

اتابک تاکید کرد: معتقدیم گسترش این همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، به رفاه بیشتر ملت‌های منطقه، تقویت چندجانبه گرایی و ایجاد صلح پایدار خواهد انجامید.

وزیر صمت با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور ایران در نشست‌های اخیر شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اورآسیا در در آلماتی و در چولپان آتا، نظرات خود را در خصوص تقویت همگرایی منطقه‌ای و تعمیق روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه مطرح کرده است، گفت: آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم نیز در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در حال مقابله با تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا بود، در نشست اخیر سران اتحادیه در مینسک، به صورت مجازی سخنرانی نمودند و دیدگاه‌های ارزنده خود را بیان کردند.

وی افزود: بی تردید اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا نقطه عطفی در تاریخ روابط تجاری و اقتصادی کشور‌های عضو این منطقه آزاد تلقی می‌شود.

اتابک گفت: این مهم، فرصت‌های وسیعی را برای اقتصاد‌های ملی و فعالین اقتصادی و نیز توسعه پایدار اقتصادی و تعمیق همکاری‌های سازنده در سطح منطقه فراهم کرده است.