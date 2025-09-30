هشتم ربیع الثانی میلاد امام حسن عسکری (ع) بر همه پیروان آن حضرت و منتظران واقعی فرزند نورانیش حضرت امام مهدی صاحب الزمان (عج) مبارک باد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امام حسن عسکری علیه السلام در مدینه شهر پیامبر گرامی اسلام متولد شدند و بیست و هشت سال زندگی کردند.

پدر بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام قبل از شهادت ردای امامت را به ایشان واگذار کردند و دوستان و آشنایان نزدیک را از وجود امام مطلع کردند.

به مناسبت سالروز ورود بابرکت امام حسن عسکری (ع) به شهرگرگان ، مردم ولایت مدار این شهر از گلزار شهدا تا قدمگاه این حضرت را پیاده طی می کنند.

سوم ربیع الثانی، گرگان میزبان یادگاری الهی است؛ سالروز ورود مبارک امام حسن عسکری(ع) به این دیار که به برکت طی الارض ایشان در سال ۲۵۵ قمری محقق شد.