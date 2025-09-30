به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما حسین قرایی در مراسم پاسداشت این نویسنده گفت: «حمید داوود آبادی» از آن دست خاطره‌نگار‌های عصر انقلاب است که صراحت و شجاعت را با طنزی شیرین و آموزنده در هم آمیخته. کتاب‌هایی مثل دیدم که جانم می‌رود نشان می‌دهد قلم داوودآبادی نه‌تنها برای بزرگ‌ترها، که برای نوجوان‌ها هم اثرگذار است. او روایتگر حقیقت‌های ناگفته‌ای‌ست که نسل امروز باید بشنود.

این نویسنده و پژوهشگری افزود: نشر شهید کاظمی تاکنون بسیاری از آثار آقای داوود آبادی را منتشر کرده از جمله کتاب دیدم که جانم می‌رود به چاپ بیست‌ودوم رسیده است.

وی افزود: این کتاب آن‌قدر اثرگذار بود که شهید محسن حججی در نماز جمعه نجف‌آباد ۴۰۰ جلد از آن را معرفی و عرضه کرد. حتی خود من نیز در زمان تدریس در دبیرستان فرهنگ، این کتاب را معرفی کردم و با استقبال گسترده دانش‌آموزان مواجه شدم.

آقای قرایی گفت: آثار داوودآبادی برای نوجوانان تأثیر بیشتری دارد، هرچند تاکنون او را به‌عنوان نویسنده ادبیات نوجوان معرفی نکرده‌اند که این یک نقیصه است. طنز موجود در آثار او نیز از جنس طنز تعلیمی است؛ طنزی که پشت آن نصیحت و اصلاح نهفته است.

وی گفت: به‌نظر من داوودآبادی همچون موج است؛ بی‌قرار و پرتلاطم، و همین ویژگی در قلم او نمایان می‌شود. امروز هزاران صفحه از یادداشت‌ها و اسناد ایشان همچنان منتشر نشده و این خود گنجینه‌ای ارزشمند است.

این نویسنده و پژوهشگر افزود: باید قدر افرادی، چون داوودآبادی را دانست و به گونه‌ای رفتار کرد که حسرت نخوریم. همان‌طور که فاضل نظری گفته است: «عمری به زیر پا لگد کردم او را / حالا که می‌گیرند روی شانه، مرده است.»

تا کنون بیش از پنجاه عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس از آقای حمید داوودآبادی منتشر شده است.