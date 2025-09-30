پخش زنده
همزمان با شروع فصل کشت، عملیات کشت گوجهفرنگی در فضای باز در سطح هزار ۵۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده و با رعایت الگوی کشت، هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گوجهفرنگی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اهمیت این محصول در تأمین نیازهای داخلی استان و کمک به امنیت غذایی، افزود: کشت گوجهفرنگی علاوه بر مرکز شهرستان، در دیگر مناطق از جمله فین، قلعه قاضی، ایسین، شمیل و تخت نیز انجام میشود.
انصاری با تأکید بر ظرفیتهای ویژه شهرستان بندرعباس در تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل،گفت با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته، پیشبینی میشود حجم قابلتوجهی از این محصول در زمان مقرر به بازار عرضه شود.
این اقدام در راستای توسعه کشاورزی پایدار، افزایش بهرهوری و تحقق اهداف برنامههای اقتصادی در بخش کشاورزی استان هرمزگان انجام شده و انتظار میرود نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.