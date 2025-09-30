پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
رئیس جمهور در پیامی، درگذشت مادر شهیدان والامقام، سید محمد، سید حسن و سید حسین حسینی مزینانی را تسلیت گفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور در پیامی، درگذشت مادر شهیدان والامقام، سید محمد، سید حسن و سید حسین حسینی مزینانی را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خراسان رضوی، تسلیت گفت.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام، سید محمد، سید حسن و سید حسین حسینی مزینانی از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خراسان رضوی، تسلیت عرض میکنم.
این بانوی مؤمنه که در پرتو معارف نورانی اسلام و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسلام، فرزندانی دلاور و غیرتمند، تربیت و در مسیر دفاع از کیان کشور و سربلندی میهن اسلامی تقدیم کردند، همواره الگویی درخشان از ایثار و مقاومت برای زنان این مرز و بوم خواهند بود.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، علو درجات و همنشینی با فرزندان دلبند خود و برای عموم بازماندگان محترم ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران