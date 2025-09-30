پخش زنده
امروز: -
مسیر ساخت جاده بین مزارع به طول هزارو ۸۰۰ متر در شهرستان رودان هرمزگان بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، این جاده که روستاهای سنگی و گشوییه را به هم متصل میکند، با هدف بهبود دسترسی کشاورزان به مزارع و توسعه زیرساختهای کشاورزی منطقه احداث میشود.
رئیس اداره فنی و زیربنایی آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی رودان گفت: این جاده بین مزارع به طول هزار و ۸۰۰ متر و با عرض ۷ متر، شامل دو لایه ۲۵ سانتیمتری است.
صادق صالحزاده افزود: این پروژه زیربنایی حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار میدهد و بیش از ۳۰۰ نفر بهرهبردار از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
بیشتر بخوانید؛ آغاز کشت نشاء گوجهفرنگی و بادمجان در هرمزگان
وی گفت: این سرمایهگذاری زیربنایی کلیدی، بازدهی اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی خواهد داشت و اجرای آن نه تنها به توسعه کشاورزی منطقه کمک شایانی میکند، بلکه کیفیت زندگی ساکنین محلی را نیز ارتقا خواهد داد.
صالح زاده افزود: احداث این جاده بین مزارع، گامی مهم در راستای تسهیل حمل و نقل محصولات کشاورزی، کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی شهرستان رودان به شمار میرود.