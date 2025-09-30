لیگ سی و هشتم هندبال مردان کشور با شکست هپکو اراک از نیروی زمینی سبزوار آغاز شد.

سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری ۴ دیدار در شهر‌های مختلف کشور آغاز شد.

بر این اساس تیم با سابقه و ریشه‌دار هپکوی اراک در اولین هفته این رقابت‌ها در یک نبرد نزدیک و شانه به شانه ۲۸-۳۰ مغلوب میهمان خود نیروی زمینی سبزوار شد.

تیم‌های پرواز هوانیروز- سنگ‌آهن بافق -نیروی‌زمینی سبزوار-استقلال کازرون – صنعت مس کرمان -فرازبام خائیز دهدشت – سایپا تهران -فولاد مبارکه سپاهان و نفتو گاز گچساران رقیبان تیم هپکو اراک در فصل جدید لیگ برتر هندبال هستند.