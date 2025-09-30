به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم ولایتمدار در شهر‌های مختلف خوزستان با برپایی مجالس بزرگداشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سید مقاومت، سید حسن نصر الله، از مجاهدت‌های این رهبر جبهه مقاومت تجلیل کردند.

سخنرانان در این مراسم با اشاره به مجاهدت‌های سید حسن نصر الله، دبیر کل حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونی و استکبار جهانی، بر ادامه راه سید مقا. مت تاکید کردند.

همچنین مراسم نخستین سالکرد شهادت سید حسن نصر الله، دبیرکل فقید حزب الله لبنان فردا با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور قشر‌های مختلف مدم قدرشناس در مسجد اعظم اهواز برگزار می‌شود.