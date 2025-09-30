رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر، از تهیه و انتقال علوفه و توزیع آن در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، حجت قاسمی افزود: توزیع علوفه در زیستگاه‌ها اقدامی ضروری در جهت حمایت از حیات‌وحش و کاهش فشار ناشی از کمبود علوفه بوده و تداوم آن در دستور کار قرار دارد.

این علوفه‌ها در نقاط مختلف زیستگاه‌های طبیعی شهرستان توزیع شد تا ضمن تأمین بخشی از نیاز غذایی گونه‌های حیات‌وحش، از مهاجرت و کاهش جمعیت آنها جلوگیری شود.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست بندرخمیر همچنین از همکاری و همراهی جوامع محلی در حمایت از حیات‌وحش قدردانی کرد و افزود: حمایت مردم نقش کلیدی در حفظ اکوسیستم‌ها و پایداری زیستگاه‌ها دارد.