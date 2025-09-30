پخش زنده
امروز: -
با حضور جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) در مراسمی از ایثارگران و رزمندگان در مسجد جامع جغتای تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) امروز در جغتای گفت: توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران، قدرت علمی، توان پهپادی و موشکی فوقالعاده و به ویژه «قدرت معنوی» از مهمترین عوامل بازدارندگی و اقتدار کشور است.
سردار امین رسولی افزود: این قدرت معنوی و اتکال به خداوند متعال بود که باعث شد در هشت سال دفاع مقدس، ما در مقابل تمام دنیا ایستادگی و مقاومت کنیم.
وی ادامه داد: دشمن به دنبال جدا کردن ملت ایران از این مولفه های قدرت است اما به لطف خدا و همت جوانان و دانشمندان، امروز از توانمندی های بسیار خوبی برخورداریم.
سردار رسولی گفت: هوشیاری، بصیرت، همدلی و وحدت از مهم ترین عوامل خنثی کننده توطئه های دشمن در جنگ شناختی است و هر صدایی که تفرقه ایجاد کند، قطعاً صدای دشمن است.