مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظارت و توسعه مدارس غیر دولتی تنها بر پایه نیازسنجی و کیفیت خواهد بود. خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، ایوب رضایی در نشست با موسسان و مدیران مدارس غیردولتی شهرستان بویراحمد، ضمن اشاره به نگاه ویژه رئیس‌جمهور و وزارت آموزش و پرورش به حوزه تعلیم و تربیت، اظهار داشت: اجرای طرح‌های آموزشی و بازسازی فضا‌های آموزشی در استان، فرصت ارزشمندی برای تحول در نظام یادگیری دانش‌آموزان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۶ مدرسه بازسازی شده و ۱۲ فضای آموزشی بزرگ در شهر یاسوج در حال احداث است، افزود: این اقدامات بخش مهمی از مشکلات دیرینه شهرستان در حوزه فضا‌های آموزشی را برطرف خواهد کرد.

رضایی با تأکید بر تحول بنیادین در یادگیری دانش‌آموزان گفت: این تغییرات مبتنی بر مبانی فلسفی تعلیم و تربیت و اهداف تربیت همه‌جانبه دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان در ابعاد علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی رشد کنند و توان نقش‌آفرینی در جامعه را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه به ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم در رشته معارف اسلامی بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفت و در رشته ریاضی نیز پیشرفت قابل‌توجهی حاصل شده است.

وی با بیان اقدامات پرورشی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان استان غربالگری شدند و مداخلات لازم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از خودکشی دانش‌آموزان انجام گرفت.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت از مدارس غیردولتی، تصریح کرد: افزایش شهریه‌ها باید منجر به ارتقای کیفیت آموزشی شود و پرداخت‌ها به معلمان نیز مطابق قانون کار و ساعات تدریس لحاظ شود.

وی افزود: با توجه به توان مالی خانواده‌ها انتظار می‌رود موسسان و مدیران مدارس غیردولتی نهایت همکاری را داشته باشند تا هیچ خانواده‌ای متضرر نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از آغاز طرح تشدید نظارت کیفی بر مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از تمامی مدارس بازدید خواهد شد و مسائل آموزشی و پرورشی آنان مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

وی درباره توسعه کمی مدارس غیردولتی نیز توضیح داد: صدور مجوز تأسیس مدارس جدید تنها بر پایه نیازسنجی و کیفیت فضا‌های آموزشی خواهد بود تا توسعه بی‌رویه اتفاق نیفتد و کیفیت آموزش قربانی کمیت نشود.