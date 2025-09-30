تشدید نظارت بر مدارس غیردولتی کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظارت و توسعه مدارس غیر دولتی تنها بر پایه نیازسنجی و کیفیت خواهد بود.
خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، ایوب رضایی در نشست با موسسان و مدیران مدارس غیردولتی شهرستان بویراحمد، ضمن اشاره به نگاه ویژه رئیسجمهور و وزارت آموزش و پرورش به حوزه تعلیم و تربیت، اظهار داشت: اجرای طرحهای آموزشی و بازسازی فضاهای آموزشی در استان، فرصت ارزشمندی برای تحول در نظام یادگیری دانشآموزان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۶ مدرسه بازسازی شده و ۱۲ فضای آموزشی بزرگ در شهر یاسوج در حال احداث است، افزود: این اقدامات بخش مهمی از مشکلات دیرینه شهرستان در حوزه فضاهای آموزشی را برطرف خواهد کرد.
رضایی با تأکید بر تحول بنیادین در یادگیری دانشآموزان گفت: این تغییرات مبتنی بر مبانی فلسفی تعلیم و تربیت و اهداف تربیت همهجانبه دنبال میشود تا دانشآموزان در ابعاد علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی رشد کنند و توان نقشآفرینی در جامعه را داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه به ارتقای سطح علمی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم در رشته معارف اسلامی بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفت و در رشته ریاضی نیز پیشرفت قابلتوجهی حاصل شده است.
وی با بیان اقدامات پرورشی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۰۰ درصد دانشآموزان استان غربالگری شدند و مداخلات لازم برای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از خودکشی دانشآموزان انجام گرفت.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت از مدارس غیردولتی، تصریح کرد: افزایش شهریهها باید منجر به ارتقای کیفیت آموزشی شود و پرداختها به معلمان نیز مطابق قانون کار و ساعات تدریس لحاظ شود.
وی افزود: با توجه به توان مالی خانوادهها انتظار میرود موسسان و مدیران مدارس غیردولتی نهایت همکاری را داشته باشند تا هیچ خانوادهای متضرر نشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان از آغاز طرح تشدید نظارت کیفی بر مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: طبق برنامهریزی صورت گرفته از تمامی مدارس بازدید خواهد شد و مسائل آموزشی و پرورشی آنان مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.
وی درباره توسعه کمی مدارس غیردولتی نیز توضیح داد: صدور مجوز تأسیس مدارس جدید تنها بر پایه نیازسنجی و کیفیت فضاهای آموزشی خواهد بود تا توسعه بیرویه اتفاق نیفتد و کیفیت آموزش قربانی کمیت نشود.
رضایی در پایان با قدردانی از زحمات موسسان و مدیران مدارس غیردولتی یادآور شد: آموزش و پرورش متعلق به همه است و وظیفه ما تلاش شبانهروزی برای رشد علمی و تربیتی دانشآموزان است. در این مسیر از مدارس غیردولتی در جهت ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی حمایت خواهیم کرد.