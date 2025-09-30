

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار گفت: دو سامانه آبرسانی شهری و روستایی شهرستان اشکذر موفق به دریافت گواهینامه برنامه ایمنی آب شدند. بر این اساس، شهر اشکذر و مجتمع کوثر رستاق پس از ارزیابی و راستی‌آزمایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، به جمع سامانه‌های تحت پوشش برنامه ایمنی آب استان پیوستند.

وی با اشاره به صدور این دو گواهینامه افزود: با احتساب این موارد، تعداد سامانه‌های شهری و روستایی دارای گواهینامه ایمنی آب در استان یزد به ۱۳ عدد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان ادامه داد: برنامه ایمنی آب هم‌اکنون در شهرستان‌های یزد، ابرکوه، اشکذر، بافق، تفت، مروست، میبد و خاتم در حال اجراست و مقدمات توسعه آن به سایر شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

علمدار مهم‌ترین دستاورد اجرای این برنامه را ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول بر مبنای شناسایی و مدیریت مخاطرات سامانه‌های آبرسانی عنوان کرد و اظهار داشت: صدور گواهینامه ایمنی آب برای شهر‌ها و روستا‌های مجری، پس از پایش دقیق و راستی‌آزمایی توسط دانشگاه علوم پزشکی استان انجام می‌شود.