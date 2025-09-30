نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به موضع‌گیری تروئیکای اروپا درباره مذاکرات هسته‌ای ایران، به نبود نقش مستقل اروپا در این روند اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میخائیل اولیانوف، ‌نماینده روسیه در سازمان های بین‌المللی در وین عصر دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به انتقاد از تروئیکای اروپا در خصوص ایران پرداخت.

اولیانوف در این باره نوشت: جالب است که فرانسه، آلمان و انگلیس آشکارا می‌گویند که وظیفه آنها تسهیل توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، به نظر می‌رسد این به معنای اذعان به این است که اروپایی‌ها هیچ نقش مستقلی ندارند.

چین، از اعضای اصلی شورای امنیت سازان ملل نیز امروز اذعان کرد: علت اصلی بحران کنونی درخصوص ایران، خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام است. چین معتقد است که حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتیک تنها گزینه قابل قبول است و با تهدید به زور، اعمال تحریم‌ها و فشار مخالف است.