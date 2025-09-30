پخش زنده
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۱۶ هزار سالمند استان از خدمات متنوع بهزیستی بهرهمند هستند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بهزیستی استان گفت: بیش از ۱۶ هزار سالمند استان از خدمات متنوع بهزیستی بهرهمند هستند که این خدمات تنها مختص سالمندان تحت پوشش بهزیستی نیست و تمامی سالمندان استان میتوانند از این امکانات بهرهمند شوند.
معصومه محمدی به تشریح خدمات متنوع بهزیستی پرداخت که در چهار قالب اصلی به سالمندان ارائه میشود.
وی افزود: جمعیت سالمندان استان چهارمحال و بختیاری حدود ۱۱۸ هزار نفر است که از این تعداد بیش از ۱۶ هزار سالمند به صورت مستقیم از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند. البته خدمات ما محدود به این تعداد نیست و همه سالمندان استان میتوانند از خدمات ما استفاده کنند.
محمدی گفت: خدمات بهزیستی به سالمندان در چهار قالب اصلی ارائه میشود؛ نخست، سالمندان مقیم مراکز شبانهروزی که اقامتگاه دائمی آنهاست و سالمندان دارای شرایط ویژه فیزیولوژیکی و نیازمند نگهداری در این مراکز مستقر هستند.
وی تصریح کرد: قالب دوم، مراکز روزانه سالمندان است که به عنوان مراکز آموزشی و توانبخشی فعالیت میکنند. سالمندان به صورت روزانه به این مراکز مراجعه میکنند و خدمات آموزشی، فرهنگی، رفاهی، روانپزشکی و توانبخشی دریافت میکنند و سپس به منزل بازمیگردند. این مدل خدمات مطابق برنامههای سازمان بهزیستی کشور است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای شایع سالمندی مانند آلزایمر، توهم و افسردگی دارد و همچنین تامین اوقات فراغت بهینه برای سالمندان را هدف قرار داده است.
مدیرکل بهزیستی استان قالب سوم خدمات را «خدمات در منزل» دانست و گفت: تیم سیار بهزیستی ماهیانه یک تا دو بار به بیش از هزار و هفتصد سالمند نیازمند مراجعه میکند و خدمات درمانی رایگان شامل ویزیت پزشک، پرستار، روانشناس و فیزیوتراپ را به آنها ارائه میدهد. همچنین در تهیه اقلام بهداشتی، دارویی و آزمایشگاهی این سالمندان حمایتهای ویژه انجام میشود.
وی قالب چهارم خدمات به سالمندان را «ارتقای توانمندسازی» عنوان کرد و افزود: با توجه به روند رو به رشد سالمندی در استان، هدف ما ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و پیشگیری از زندگی بیمارگونه دوران سالمندی است. این هدف از طریق آموزشهای تخصصی توسط تسهیلگران آموزش دیده به سالمندان جهت زندگی سالم و فعال محقق میشود.
معصومه محمدی گفت: از سالمندان استان دعوت میکنیم تا با استفاده از این خدمات، دوران سالمندی سرشار از سلامت و نشاط را تجربه کنند.