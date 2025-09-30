به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در حاشیه بازدید از طرح ۸ هزار واحدی مسکن ملی از تحویل بخشی از خانه‌ها تا نیمه اول سال ۴۰۵ خبر داد.

زندیه وکیلی با بیان اینکه با وجود چالش‌هایی که در ساخت خانه‌ها ایجاد شد، اما با سرعت عمل و تغییر پیمانکار ساخت و ساز خانه‌ها از روند مطلوبی برخوردار است، گفت: اولویت تحویل خانه‌ها با متقاضیانی است که زودتر و به موقع مبالغ درخواستی را پرداخت کرده و دارای امتیاز بیشتری باشند.

او گفت: تلاش استان مرکزی، ساخت هر چه زودتر خانه و تحویل به مردم است.

زندیه وکیلی با بیان اینکه تا پایان امسال هم اسکلت عمده واحد‌های مانده تکمیل می‌شود، گفت: بخش باقی‌مانده نیز تا پایان خرداد سال آینده به اتمام می‌رسد.

استاندار مرکزی از ساخت مسجد و مجتمع آموزشی در محوطه هشت هزار واحدی نیز خبر داد و گفت: مجتمع آموزشی "حیات طیبه " برای رفع نیاز آموزشی منطقه از سوی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و آموزش و پرورش ساخته می‌شود.

زندیه وکیلی شمار واحد‌های مسکن ملی در استان را بیش از ۲۶ هزار واحد در حال ساخت عنوان کرد که جلساتی برای اجرای زیرساخت‌ها نظیر آب، برق و فاضلاب همزمان با ساخت خانه‌ها در حال اجراست.

در این بازدید برخی مسئولان استان و اراک نیز حضور داشتند و استاندار برای رفع مشکلات با پیمانکاران گفت‌و‌گو کرد.