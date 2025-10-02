پخش زنده

با هدف گرامیداشت هفته گردشگری و تسهیل دسترسی قشرهای مختلف مردم ، در ۱۰ و ۱۱ مهرماه بازدید از موزهها و اماکن فرهنگی-تاریخی رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به درخواست معاونت گردشگری و با موافقت معاونت میراث فرهنگی، بازدید از موزهها، پایگاههای میراث فرهنگی و محوطههای فرهنگیتاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهرماه رایگان خواهد بود.
هفته گردشگری ۵ تا ۱۱ مهرماه در سراسر کشور با شعار «گردشگری و تحول پایدار» برگزار میشود.
این رویداد، فرهنگسازی عمومی مفاهیم گردشگری و گسترش سطح آشنایی جامعه با ظرفیتهای مختلف میراث فرهنگی و گردشگری کشور را مدنظر دارد.