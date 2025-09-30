به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف برگزار شد.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز در تهران به مصاف سایپا رفت و موفق شد میزبانش را با گل‌های دقایق پایانی با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد.

این بازی که برای دو تیم در بالای جدول از حساسیت زیادی برخوردار بود ابتدا تیم سایپا با گل علی دهقان در دقیقه ۴۴ نیمه اول را با برتری یک بر صفر به رختکن رفت.

فراز کمالوند تیمش را در نیمه دوم برای جبران مافات به زمین فرستاد. با این حال ساختار دفاعی شاگردان رضا عنایتی در تیم سایپا سعی داشت اجازه ندهد تیم میهمان با امتیاز خارج شود. نارنجی پوشان در این امر موفق بودند، اما فشار حملات نساجی آنقدر بیشتر و بیشتر تا اینکه در دقیقه ۸۷ احمد محمدنژاد کار خودش را کرد و گل تساوی را به ثمر رساند.

آتش حملات نساجی بعد از این گل نه تنها فروکش نکرد بلکه بیشتر هم شد و همین باعث شد تا مدافعان سایپا لحظاتی بعد از دریافت گل اول، مجبور به خطای پنالتی شوند. در دقیقه ۱+۹۰ فرشاد محمدی مهر پشت توپ ایستاد و با گل کردن پنالتی، نام تیم برنده نیمه دوم و این بازی را تغییر داد تا ۳ امتیاز حساس این بازی به حساب نساجی بنشیند.

نساجی با این پیروزی با ۴ برد و ۲ مساوی و با ۱۴ امتیاز و هم امتیاز با تیم هوادار و به خاطر تفاضل کمتر در رده دوم جدول باقی ماند.

در یکی دیگر از دیدار‌های این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه تجن کلای چالوس میزبان نفت و گاز گچساران بود که در پایان مهمانش را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد.

نتایج هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال:

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر ۳ نفت و گاز گچساران ۱

مس کرمان ۲ داماش گیلان ۱

نیروی زمینی تهران ۰ بعثت کرمانشاه ۲

فرد البرز ۰ هوادار تهران ۱

سایپا تهران ۱ نساجی مازندران ۲

نود ارومیه ۳ مس سونگون ۰

پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر

نفت بندرعباس - مس شهربابک

صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم