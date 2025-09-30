بازرسی کل استان کردستان در راستای رسیدگی به مطالبات مردم، میز ارتباطات مردمی را در شرکت آب منطقه‌ای استان برپا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در این نشست، مسئولان سازمان به درخواست‌ها و مشکلات مراجعان پاسخ دادند.

پیش از این نیز میز خدمت مشابهی در شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شده بود و این بار شرکت آب منطقه‌ای میزبان بازرسی کل استان شد.

بخش قابل توجهی از درخواست‌ها مربوط به استفاده از منابع آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه بود که با توجه به محدودیت‌های قانونی و شرایط منابع آبی استان، این تقاضا‌ها رد شد.

همچنین برخی از کشاورزان و تولیدکنندگان مسائل و مشکلات خود در زمینه حریم و بستر رودخانه‌ها را مطرح کردند.

بازرس کل استان با تأکید بر اینکه بیشترین مطالبات مردمی در حوزه حریم و بستر رودخانه‌هاست، از تسریع در روند رسیدگی به این درخواست‌ها خبر داد و اعلام کرد: این میز خدمت محدود به امروز نیست و هیأت ویژه بازرسی استان به مدت دو ماه در شرکت آب منطقه‌ای مستقر خواهد بود.

در ادامه، آریانژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان نیز خاطرنشان کرد:هیچ‌گونه مجوز جدیدی برای حفر چاه در دشت‌های ممنوعه استان صادر نخواهد شد.