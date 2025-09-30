پخش زنده
تیم فوتبال نود ارومیه در هفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم مس سرنگون را با نتیجه ۳ بر ۰ شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تیم نود ارومیه در هفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور (لیگ آزادگان) موفق شد با نمایشی تهاجمی و حسابشده، تیم مس سرنگون را با نتیجه ۳ بر ۰ شکست دهد.
در این دیدار که با حضور پرشور هواداران ارومیهای برگزار شد، محمدمهدی سرداری در دقیقه ۲۵ روی یک حرکت ترکیبی زیبا گل نخست را به ثمر رساند.
سپس در دقیقه ۳۸، محمدامین سعیداوی با شوتی دقیق اختلاف را به دو گل رساند تا نود با برتری کامل به رختکن برود. در دقایق پایانی مسابقه و در وقتهای اضافه (دقیقه ۹۴)، سرداری بار دیگر موفق به گلزنی شد و با دبل خود نتیجه را قاطعانه به سود نود ارومیه رقم زد.
با این پیروزی ارزشمند، نود ارومیه ۹ امتیازی شد و در جایگاه پنجم جدول لیگ آزادگان قرار گرفت.
شاگردان حسین خطیبی با این روحیه بالا باید در هفته هفتم به مصاف شناورسازی قشم بروند؛ دیداری که میتواند تأثیر زیادی در تداوم روند صعودی این تیم داشته باشد.
این برد علاوه بر تقویت موقعیت نود در جدول، امیدواری هواداران فوتبال ارومیه را برای تکرار نتایج درخشان در هفتههای آینده افزایش داده است.