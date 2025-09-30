به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر) با برگزاری دیدار مس سونگون و گیتی پسند اصفهان به پایان رسید. این دیدار که به ال‌کلاسیکوی فوتسال ایران شهرت دارد با نتیجه ۶ بر ۴ به سود تیم اصفهانی پایان رسید. در این دیدار برای نخستین بار از سیستم VS استفاده شد.

در پایان این هفته از رقابت‌ها گیتی پسند با ۲۷ امتیاز صدرنشین لیگ برتر شد و مس سونگون با این شکست با ۲۵ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. فولاد زرند ایرانیان هم با ۱۹ امتیاز سوم است.

نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتسال:

مس سونگون ۴ - ۶ گیتی پسند اصفهان

گلزنان مس: فرهاد فخیم (۲ گل) - محمدنجف زنگی (۲ گل)

گلزنان گیتی پسند: مسعود یوسف (۲ گل) - سعید احمدعباسی (۲گل) - علی اکرمی

پالایش نفت اصفهان صفر - یک فولادهرمزگان

سن ایچ ساوه ۲ - ۲ فولادزرند ایرانیان

عرشیا شهرقدس صفر - ۴ پالایشگاه شازند

گهرزمین سیرجان ۶ - ۳ پردیس قزوین

بهشتی‌سازه گرگان ۳ - یک شهرداری ساوه

پالایش نفت بندرعباس ۳ - یک جوادالائمه شهرکرد