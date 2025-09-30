مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از آمادگی این شرکت برای ورود به فصل سرد سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری؛ جهانبخش سلیمیان گفت: با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و با استفاده از همه توان و ظرفیت شرکت برای تامین گاز پایدار و مستمر و ایمن برای مشترکین استفاده می‌شود.

وی همچنین مدیریت مصرف گاز از سوی مشترکین را خواستار شد و افزود: مدیریت مصرف گاز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در صورت رعایت آن از سوی مشترکان، علاوه بر صرفه اقتصادی برای آنان از بروز مشکلات در پیک مصرف جلوگیری می‌کند.

سلیمیان گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، آگاهانه و شفاف، مردم را برای مقابله با سرما و رعایت الگوی صحیح مصرف یاری می‌دهد.

وی بیان کرد: با همکاری نیرو‌های متعهد و پرتلاش این شرکت امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل ممکن خدمات‌رسانی به هم استانی‌های را انجام داده و سطح رضایت‌مندی مشترکین گاز طبیعی را بالا ببریم.