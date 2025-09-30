پخش زنده
به مناسبت هفته گردشگری، کارگاه شناخت آبزیان رودخانه کارون شوشتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست پایگاه میراث جهانی سازههای آبی- تاریخی شوشتر گفت: رودخانه کارون بهعنوان یکی از شریانهای حیاتی منطقه شوشتر و بخشی از هویت طبیعی و فرهنگی مجموعه سازههای آبی زیستگاه گونههای متنوعی از آبزیان است که حفظ آنها برای پایداری اکوسیستم منطقه ضروری است.
میثم حسینزاده افزود: کارگاه شناخت آبزیان رودخانه کارون با مشارکت پایگاه میراث جهانی سازههای آبی ـ تاریخی شوشتر و اداره محیط زیست شوشتر برگزار شد تا ضمن معرفی گونههای بومی و اهمیت زیستمحیطی آنها راهکارهایی برای حفاظت از این منابع طبیعی ارزشمند ارایه شود.
وی ادامه داد: رودخانه کارون نه تنها از منظر زیست محیطی بلکه به دلیل نقش حیاتیاش در شکلگیری سازههای آبی شوشتر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدهاند از اهمیت ویژهای برخوردار است.