سرپرست مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری گفت: امداد هوایی اورژانس برای انتقال مادر باردار ۲۹ ساله از درمانگاه چمن‌گلی به مرکز استان به پرواز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری گفت:با وخامت وضعیت یک مادر باردار ۲۹ ساله در درمانگاه چمن‌گلی، تیم اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری وارد عمل شد.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس بیمار و نیاز فوری به خدمات تخصصی بیمارستانی، هماهنگی‌های لازم برای اعزام هوایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت.

سرپرست مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری گفت: بالگرد اورژانس پس از فرود در محل تعیین شده، بیمار را با رعایت اصول ایمنی و مراقبت‌های ویژه به مرکز درمانی استان منتقل کرد.