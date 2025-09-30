\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c\u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u062f\u0627\u062e\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u00a0 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n