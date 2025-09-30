امروز: -
سالگرد شهادت سردار شهید عباس نیلفروشان

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار شهید عباس نیلفروشان، معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در حسینیه فاطمه الزهرا (س) سپاه تهران برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ - ۲۰:۳۳
