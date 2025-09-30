اعلام داوران هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
پنجشنبه ۱۰ مهر
پالایش نفت آبادان – شرکت ملی حفاری
زهرا مرادی – زینب عرب زاده – فریبا کعبی – کلثوم آوخی – نسیم کیانی مقدم
ناظر: دیانا عبدالله زاده
مس کرمان – سپاهان اصفهان
مائده علی نقی – نیلوفر میرکریمی – الهام ایلاقی – هانیه سالاری – صحرا بابایی
ناظر: مهدیه رشیدی
نفت امیدیه – گلبرگ تاکستان
مریم ناصری – فاطمه جباری – زهره جمال پور – نرگس درگویی – نرجس حسین پور
ناظر: طاهره زنده بودی
استقلال تهران – پالایش نفت اصفهان
بهناز آبک – فاطمه همایون – زهرا علی اکبر زاده – معصومه کهن ترابی – الله مرادی
ناظر: لیلا آقاجانلو
هیئت فوتبال خراسان رضوی – ایران زمین ملارد
زهرا رحیمی – سمیه دهگاهی – ستایش بیرقدار – مهنا قنادزاده – زهرا جعفری
ناظر: زینب غلامی
فولاد هرمزگان – مس رفسنجان
فرزانه مهبودی – فاطمه منصوری – کبری چاشنی – مطهره طباطبایی – فاطمه رحیمی
ناظر: تابنده زارع