همزمان با بزرگداشت شهید سید حسن نصراله، یادواره ۴۰ شهید گرانقدر شهرستان سلسله با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد امام رضا (ع) الشتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت الشتر در مراسم گرامیداشت شهید سید حسن نصر اله و ۴۰ شهید شهرستان سلسله، پاسداشت یاد شهدا را نیاز امروز جامعه خواند و گفت: اگر زندگی شهدا را بنگریم سرشار از اخلاص، ایمان و از خودگذشتگی است که باید آنرا چراغ راه قرار دهیم.
سرهنگ عبدالرحمان فرج الهی افزود: خط سرخ شهادت از دل کربلا میگذرد و شهادت، زیباترین سرنوشت عاشقان است.