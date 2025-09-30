چهارمین روز مسابقات جهانی پارادومیدانی با کسب سه نشان طلا، نقره و برنز ورزشکاران ایرانی همراه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ عصر امروز در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس یازده مسابقات امیرحسین علیپور و مهدی اولاد به ترتیب به نشان طلا و نقره دست یافتند.

صبح امروز نیز خانم الهام صالحی در پرتاب وزنه کلاس ۵۴ در رده سوم جهان قرار گرفت.

دو روز پیش نیز امان الله پاپی در پرتاب نیزه به نشان برنز دست یافته بود. تاکنون ایران به چهار نشان رنگارنگ مسابقات جهانی پارادومیدانی در پایتخت هند دست یافته است.