\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0635\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0648\u0631\u0633 \u0627\u0632 \u0648\u0627\u0631\u06cc\u0632 \u0633\u0648\u062f \u0633\u0647\u0627\u0645 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u06f4\u06f9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0633\u0647\u0627\u0645\u062f\u0627\u0631 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0627\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0635\u0628\u062d \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n