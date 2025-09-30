پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای یزد: نخبگان یزدی سرآمد نخبگان کشور هستند و این آینده سازان میتوانند الگویی برای اقشار مختلف جامعه باشند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان کریمی میبدی در نشست صمیمی با جمعی از نخبگان یزدی با اشاره به بهره برداری از توان علمی نخبگان به عنوان موتورهای پیشران کشور گفت: نخبگان یزدی، الگوی پیشرفت و ترقی در کشور هستند.
وی روز و هفته نخبگان را به نخبگان این استان تبریک گفت و افزود: نخبگان یزدی سرآمد نخبگان کشور هستند و این آینده سازان میتوانند الگویی برای اقشار مختلف جامعه باشند و ظرفیتهای آنان قابل بهره برداری است.
مدیرکل صدا و سیمای یزد افزایش تعامل با نخبگان به منظور ارتقای اقتدار و پیشرفت کشور را مهم دانست و خاطرنشان کرد که شناسایی نخبگان و معرفی طرحهای آنان از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام میشود.
رئیس بنیاد نخبگان استان یزد هم در این نشست گفت: از رسالتهای اصلی ما در بنیاد نخبگان، ایجاد بستر تعامل مستمر بین نخبگان و مسئولین است.
صالحی وزیری افزود: نشستی که امروز داشتیم و نشستهایی که در آینده برگزار خواهد شد، ادامه این مسیر است. قبل از این هم نشستهایی را برگزار کردهایم که در آنها گروهی از نخبگان دغدغهمند درباره مسائل خاص و دستگاههای مربوطه، بحث و تبادل نظر کردند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که این نخبگان دغدغهمند را دعوت کنیم تا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و این دعوت سراسری است. ما سعی داریم تا یک تعامل دو طرفه ایجاد کنیم تا ایدهها و انتقادات نخبگان در اختیار مسئولین قرار گیرد و مسئولین بتوانند نظرات نخبگان را بشنوند و از پیشنهادات مؤثر آنان بهرهبرداری کنند.