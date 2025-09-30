به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشن تکریم سالمندان در استان مرکزی برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی، اعلام کرد: به مناسبت هفته گرامیداشت سالمندان، جشنی برای تکریم سالمندان در شهر اراک برگزار شد.

اله دادی گفت: استان مرکزی با داشتن ۱۴.۳ درصد جمعیت سالمند، پس از استان‌های گیلان و مازندران، سومین استان کشور از نظر نرخ سالمندی است. در حال حاضر، حدود ۲۲۰ هزار سالمند در این استان زندگی می‌کنند.

او افزود: افزایش ولادت‌ها یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش نرخ سالمندی در استان مرکزی است که باید در برنامه‌های بلندمدت تا افق ۳۰ سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

اله دادی همچنین از راه اندازی شهر دوستدار سالمند خبر داد و افزود: در این طرح خدماتی همچون بهداشتی درمانی و آموزشی برای این قشر در نظر گرفته شده است که بتواند به بهبود روند سالمندی کمک کند.