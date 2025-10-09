سرپرست دامپزشکی استان زنجان از واکسیناسیون بیش از ۲.۴ میلیون رأس دام در زنجان در ۶ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست دامپزشکی استان زنجان امروز اعلام کرد : در ششماهه نخست سال جاری، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام علیه بیماریهای واگیر واکسینه شدند.
این عملیات شامل واکسیناسیون علیه بیماریهای شاربن، تب برفکی، آبله، لمپیاسکین و طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) بود تا از شیوع بیماریها، تلفات دام و خسارات اقتصادی جلوگیری شود.
اشرفی افزود: در این مدت، ۲۶۳ هزار رأس گوسفند و بز، ۷ هزار رأس گاو و گوساله و بیش از ۴۰۰ رأس تکسمی علیه شاربن واکسینه شدند.
همچنین بیش از ۲۶۲ هزار دام سبک و حدود ۸ هزار گاو و گوساله علیه تب برفکی و بیش از ۹۸۰ هزار رأس دام سبک علیه آبله واکسینه شدند. در زمینه لمپیاسکین نیز بیش از ۵ هزار رأس گاو واکسینه شده است و واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک نیز با پوشش نزدیک به ۸۹۵ هزار رأس دام سبک انجام شده است.
وی تاکید کرد : واکسیناسیون نه تنها سلامت دامها را حفظ میکند بلکه از انتقال بیماریهای مشترک به انسان نیز جلوگیری میکند و این تلاشها با همکاری دامپزشکان در مناطق مختلف استان انجام شده است.
اشرفی همچنین اعلام کرد که واکسیناسیون در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت تا پوشش کامل واکسیناسیون و مقابله با بیماریهای فصلی تضمین شود. گزارش اقدامات نیز به مراجع ذیربط و افکار عمومی ارائه خواهد شد تا اعتماد و مشارکت دامداران حفظ شود.