به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهر کریمه اهل بیت درشب میلاد سراسر نور حضرت امام حسن العسکری علیه السلام سراسر شور و سرور و شادمانی است.

زائران و مجاوران بارگاه بانوی کرامت هم با تشرف به حرم مطهر، این میلاد خجسته و با سعادت را به حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تبریک می‌گویند.

یازدهمین پیشوای شیعیان جهان، حسن بن علی، امام حسن عسکری در هشتم ماه ربیع الثانی سال ۲۳۲ قمری دیده به جهان گشودند. ایشان که در مدینه شهر پیامبر گرامی اسلام متولد شدند ۲۸ سال زندگی کردند. پدر بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام قبل از شهادت ردای امامت را به ایشان واگذار کردند و دوستان و آشنایان نزدیک را از وجود امام مطلع کردند.