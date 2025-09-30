پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: جو لرستان تا پایان هفته صاف است و دما تغییر محسوسی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۸ و الشتر با ۲ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند، دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۵ و ۹ درجه بالای صفر در نوسان بود.
روح الله داودی افزود: هوای لرستان تا پایان هفته صاف و گاهی همراه با وزش باد است و دما در این مدت تغییر محسوسی ندارد.