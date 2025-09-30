پخش زنده
شهرک صنعتی میبد با اجرای طرح بازچرخانی پساب، روزانه ۷۰۰ مترمکعب آب را در فضای سبز استفاده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در شهرک صنعتی میبد از حدود ۱۰ سال قبل با اجرای طرح بازچرخانی پساب صنعتی و بهداشتی و استفاده از آن برای آبیاری فضای سبز، اتفاقات خوبی رقم خورده است.
در این مدت همه واحدهای مستقر در شهرک ملزم به تجهیز و اتصال به شبکه تصفیه پساب شدهاند.
در حال حاضر روزانه ۷۰۰ مترمکعب پساب حاصل از واحدهای مستقر در این مجموعه تصفیه و به مصرف فضای سبز آن میرسد.
در این شهرک صنعتی حتی آب باران نیز وارد شبکه شده و در مخازنی ذخیره و در مواقع لزوم استفاده میشود.
بیشتر واحدهای مستقر در این شهرک، دارای طرح بازچرخانی داخلی بوده و برای بهروری و مدیریت مصرف آب تلاش میکنند.
شهرک صنعتی جهان آباد در حال حاضر بالغ بر ۴۲۰ واحد صنعتی، خدماتی و کارگاهی دارد و بیش از ۱۵ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.
آنچه در این مجموعه برای مدیریت و بهروری آب انجام میشود، در رویداد ملی سپاس آب برگزیده و تقدیر شده است.