نخست وزیر انگلیس طرح هدف دیرینه حزب کارگر مبنی بر فراهم کردن شرایط ورود پنجاه درصد از جوانان به دانشگاه‌ها را لغو و اعلام کرد این طرح دیگر برای زمان ما مناسب نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ کایر استارمر در نشست سالانه حزب حاکم کارگر در شهر بندری لیورپول انگلیس گفته: دو سوم فرزندان ما یا باید به دانشگاه بروند یا یک دوره کارآموزی استاندارد طلایی را بگذرانند.

وی همچنین متعهد شد استاندارد‌های دانشگاه‌ها و کیفیت تدریس را بالا ببرد و تعداد دوره‌های کارآموزی موجود را افزایش دهد.

نخست وزیر انگلیس ادعا کرده با این کار قصد دارد از جوانان حمایت بیشتری شود و نیاز بازار کار را تامین کند.

تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس ۲۶ سال پیش و زمانی که رهبر حزب کارگر انگلیس بود در نشست سالانه این حزب گفته بود: امروز من هدف پنجاه درصدی ورود جوانان به آموزش عالی را تا قرن آینده تعیین می‌کنم، هدفی که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ محقق شد.

اما استارمر امروز با بررسی مجدد این هدف می‌گوید: ما این هدف را لغو می‌کنیم زیرا برای زمان ما مناسب نیست.

کارشناسان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز برخی از بخش‌ها را در این کشور از جمله مشکلات آن می‌دانند که موجب اختلال در نحوه خدمات رسانی دراین کشور شده است.