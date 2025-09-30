جمعی از اصحاب رسانه استان قم با حضور در منزل شهید دخانچی، ضمن قدردانی از صبر و اسقامت مادران فداکار شهدا، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جمعی از اصحاب رسانه و مدیران استان قم با حضور در منزل شهلا منزوی، مادر جانباز و شهید حسین دخانچی، ضمن تقدیر از صبر و استقامت این مادر فداکار، به مقام شامخ شهید والامقام ادای احترام کردند.

مادر شهید دخانچی که ۱۷ سال عاشقانه پرستاری فرزند جانباز خود را برعهده داشت، در دیدار با خبرنگاران از حمایت خادمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و اصحاب رسانه قدردانی کرد و خواستار استمرار دیدار با خانواده شهدا شد.

در این مراسم، متبرکات حرم مطهر بانوی کرامت، ضریح مطهر حضرت عباس علیه السلام و قطعه‌ای از فرش حرم رضوی به مادر گرامی اهدا شد.

کتاب خاطرات این مادر بزرگوار با عنوان «تب ناتمام» روایتگر صبر و ایثار ایشان و شهید دخانچی است که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

این دیدار نمادی از تجلیل جامعه رسانه‌ای از خانواده‌های معزز شهدا و تاکید بر نقش آنان در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت است.