امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تجلیل رئیس جمهور از غرور آفرینان کشتی، تا پای جان برای ایران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸- ۲۱:۱۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

تجلیل از قهرمانان ملی‌پوش کشتی با حضور رئیس‌جمهور

تجلیل از قهرمانان ملی‌پوش کشتی با حضور رئیس‌جمهور

برچسب ها: پزشکیان ، تیم ملی کشتی ، رئیس جمهور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 